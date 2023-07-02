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Вучич: Сербия проводит самостоятельную политику

1:17
Мир

Республика Сербия строится на самостоятельной и независимой внешней политике, в этом кроется сила государства — таково мнение резидента страны Александра Вучич. Своим мнением лидер поделился в эфире телеканала TV Prva, уточнив, что правительство на намерено воздвигать антироссийские санкции, чтобы удовлетворить желание западных стран.

"Сербия не будет вводить санкции против России столько, сколько выдержит. До сих пор мы выдержали полтора года, несмотря на усилия всех этих мастеров пудинга объяснить нам, как это выглядит"

"Мастерами пудинга" Вучич назвал политиков, которые в последнее время являются частями гостями в западных посольствах и усиленно критикуют действия сербской власти.

"Я горжусь тем, что у нас есть своя политика, независимое государство, и мы принимаем решения в интересах Республики Сербия".

Отметим, что Республика на данный момент стала единственным государством в Европе, которое не ввело санкции против России. Президент Сербии ещё с начала СВО официально заявил позицию правительства, сказав, что его страна поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против РФ.

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Автор Александра Князькина
Александра Князькина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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