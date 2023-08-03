На территории Нигере приостановлено вещание таких медиа, как телеканал France 24 и радиостанция RFI. Как сообщают сами СМИ, это решение идёт со стороны африканского государства: оно ранее не было согласовано с официальными представителями
"Через неделю после переворота в Нигере, по словам нескольких источников на месте, в стране было прервано вещание программ RFI и France 24. Группа France M dias Monde осуждает это решение, принятое вне каких-либо традиционных и правовых рамок".
Для владельцев вышеуказанных медиа такие действия расцениваются как проявление цензуры.
На самом деле, Нигер потерял довольно ценный источник передачи информации, так как показатели СМИ в положительном ключе удивляли:
МИД Франции прокомментировал сложившуюся ситуацию, подчеркнув свою "неизменную и решительную приверженность свободе прессы" и "доступу к многосторонней информации".
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