Телеканал France 24 и радио RFI прерывают вещания в Нигере

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На территории Нигере приостановлено вещание таких медиа, как телеканал France 24 и радиостанция RFI. Как сообщают сами СМИ, это решение идёт со стороны африканского государства: оно ранее не было согласовано с официальными представителями

Фото: cpj.org

"Через неделю после переворота в Нигере, по словам нескольких источников на месте, в стране было прервано вещание программ RFI и France 24. Группа France M dias Monde осуждает это решение, принятое вне каких-либо традиционных и правовых рамок".

Для владельцев вышеуказанных медиа такие действия расцениваются как проявление цензуры.

На самом деле, Нигер потерял довольно ценный источник передачи информации, так как показатели СМИ в положительном ключе удивляли:

Аудитория RFI в Нигере в 2022 году — 1,9 млн человек, что равносильно 18% населения.

млн человек, что равносильно населения. Эфир France 24 смотрело до "четверти населения" страны.

МИД Франции прокомментировал сложившуюся ситуацию, подчеркнув свою "неизменную и решительную приверженность свободе прессы" и "доступу к многосторонней информации".