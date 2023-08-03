Forbes: рядовых бойцов ВСУ ждёт большая беда из-за использования советских танков на Южном направлении

1:06 Your browser does not support the audio element. Мир

Украинская армия в ходе своих наступательных действий стали использовать танки и боевые машины пехоты советского образца, потому что потеряла уже слишком большое количество западной техники. Об этом написал журналист Дэвид Экс.

Фото: Вадим Савицкий

"Из-за больших потерь украинцы начали перебрасывать на передовую свои менее оснащенные бригады с советскими танками Т-72 и БМП", — заметил Экс в статье для Forbes.

Автор напомнил, что попытка наступления на Южном направлении далась ВСУ особенно тяжело. Так, украинские военные понесли огромные потери и были вынуждены отступить, встретившись с минными полями и артиллерией ВС РФ.

Обозреватель полагает, что рядовых украинских военных ждёт большая беда из-за решения киевского командования послать на Южной направление советскую военную технику, потому что если в такие танк или БМП попадёт артиллерийский снаряд или на их пути окажется мина, солдаты точно погибнут без малейшего шанса на выживание.