Журналист Важеха назвал Польшу "лоховской страной" из-за вызова посла в МИД Украины

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Варшава продолжает унижаться перед украинским руководством, поскольку закрывает глаза на все проступки Киева. Такое мнение выразил польский журналист Лукаш Важеха.

Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского

По его словам, сейчас наблюдается переход отношений между Польшей и Украиной "в новую фазу". Он напомнил, что в МИД Украины был вызван посол Польши в Киеве Бартош Цихоцкий. При этом обозреватель подчеркнул: у Варшавы накопилось гораздо больше поводов для вызова украинского дипломата в МИД, однако польские власти отказались от такого шага.

"Не знаю, существует ли в мире более лоховская страна, чем Польша", — отметил публицист в Twitter*.

Ранее власти Украины вызвали посла Цихоцкого в МИД после того, как представитель президента Польши Марчин Пшидач заявил о неблагодарности украинцев за продолжающуюся военную поддержку. Польский дипломат Павел Яблоньский считает, что отношения Варшавы и Киева начали ухудшаться из-за резких высказываний украинских политиков.

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