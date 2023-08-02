Моравецкий назвал вызов посла Польши в МИД Украины недопустимым на фоне поддержки Киева

1:10 Your browser does not support the audio element. Мир

Польский премьер Матеуш Моравецкий раскритиковал Киев за вызов посла Польши Бартоша Цихоцкого в Министерство иностранных дел Украины.

Фото: By Kancelaria Premiera

По его словам, такой шаг украинского руководства является недопустимым на фоне масштабной поддержки со стороны Варшавы в период вооружённого конфликта.

"Такие ошибки не должны происходить", — подчеркнул Моравецкий в Twitter*.

Политик добавил, что по-прежнему настроен отстаивать интересы собственного государства.

Посол Польши в Киеве Цихоцкий был вызван в МИД Украины после заявления представителя польского президента, отвечающего за международные проблемы, Марчина Пшидача о том, что украинцы неблагодарны за поддержку, которую им оказывает Варшава в напряжённое время.

Ранее обозреватель Washington Examiner Том Роган указал на продолжающееся хамство Киева в адрес Запада "в благодарность" за предоставленную помощь.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.