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Моравецкий назвал вызов посла Польши в МИД Украины недопустимым на фоне поддержки Киева

1:10
Мир

Польский премьер Матеуш Моравецкий раскритиковал Киев за вызов посла Польши Бартоша Цихоцкого в Министерство иностранных дел Украины.

Моравецкий назвал вызов посла Польши в МИД Украины недопустимым на фоне поддержки Киева
Фото: By Kancelaria Premiera

По его словам, такой шаг украинского руководства является недопустимым на фоне масштабной поддержки со стороны Варшавы в период вооружённого конфликта.

"Такие ошибки не должны происходить", — подчеркнул Моравецкий в Twitter*.

Политик добавил, что по-прежнему настроен отстаивать интересы собственного государства.

Посол Польши в Киеве Цихоцкий был вызван в МИД Украины после заявления представителя польского президента, отвечающего за международные проблемы, Марчина Пшидача о том, что украинцы неблагодарны за поддержку, которую им оказывает Варшава в напряжённое время.

Ранее обозреватель Washington Examiner Том Роган указал на продолжающееся хамство Киева в адрес Запада "в благодарность" за предоставленную помощь.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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