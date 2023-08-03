Власти в Варшаве настолько ненавидят Россию, что готовы дружить с любым врагом Москвы, даже с необандеровской Украиной, заявил польский обозреватель Адам Смех.
"PiS (правящая партия в Польше. — Прим. ред.) живет в политической шизофрении. Они хотели бы достичь взаимоисключающих целей, что очевидно для всех, кроме них самих", — пояснил он.
Многие поляки помнят, сколько горя и боли принесли украинские националисты жителям страны 80 лет назад, но власти отказываются их слышать, и продолжают заигрывать с Киевом.
"Согласие на необандеровскую Украину — смертельная угроза и поражение для Польши", — предупредил Смех в издании Myśl Polska.
Обозреватель предполагает, что Варшава идёт на поводу у политических игр США, но Вашингтону совершенно безразлично, как в итоге будет существовать польская нация.
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