Myśl Polska: заигрывание с необандеровской Украиной несёт смертельную угрозу для Польши

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Власти в Варшаве настолько ненавидят Россию, что готовы дружить с любым врагом Москвы, даже с необандеровской Украиной, заявил польский обозреватель Адам Смех.

Фото: https://t.me/RtrDonetsk/15497

"PiS (правящая партия в Польше. — Прим. ред.) живет в политической шизофрении. Они хотели бы достичь взаимоисключающих целей, что очевидно для всех, кроме них самих", — пояснил он.

Многие поляки помнят, сколько горя и боли принесли украинские националисты жителям страны 80 лет назад, но власти отказываются их слышать, и продолжают заигрывать с Киевом.

"Согласие на необандеровскую Украину — смертельная угроза и поражение для Польши", — предупредил Смех в издании Myśl Polska.

Обозреватель предполагает, что Варшава идёт на поводу у политических игр США, но Вашингтону совершенно безразлично, как в итоге будет существовать польская нация.