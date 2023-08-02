Западные издания и политики в один голос называют Украину "оплотом наших ценностей", хотя ещё недавно её признавали рассадником педофилии и коррупции, заявил французский политик Франсуа Асселино.
"В 2019 году канал Arte называл Украину одной из самых коррумпированных стран в мире. Помимо прочего, авторы канала называли страну мировым центром торговли детьми и педофилии", — написал он на своей странице в социальной сети.
Подписчики лидера французской партии "Народный республиканский союз" согласились с Асселино. По их мнению, резкая смена риторики является подтверждением упадка западных ценностей.
Ранее французские МИД объявил полную и срочную эвакуацию как своих граждан, так и прочих европейцев из Нигера.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Педофил из Воронежской области надругался над девочками в детском лагере "Счастливое детство" в Анапе. Он задержан.