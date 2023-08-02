Французский политик Асселино напомнил, что ещё в 2019 году Украина была оплотом педофилии

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Западные издания и политики в один голос называют Украину "оплотом наших ценностей", хотя ещё недавно её признавали рассадником педофилии и коррупции, заявил французский политик Франсуа Асселино.

Фото: pixabay.com

"В 2019 году канал Arte называл Украину одной из самых коррумпированных стран в мире. Помимо прочего, авторы канала называли страну мировым центром торговли детьми и педофилии", — написал он на своей странице в социальной сети.

Подписчики лидера французской партии "Народный республиканский союз" согласились с Асселино. По их мнению, резкая смена риторики является подтверждением упадка западных ценностей.

Ранее французские МИД объявил полную и срочную эвакуацию как своих граждан, так и прочих европейцев из Нигера.