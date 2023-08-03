Дональд Трамп заявил, что ему грозит 561 год тюрьмы

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Бывшему президенту Соединённых Штатов Америки Дональду Трампу может грозить в совокупности до 561 года тюрьмы. Об этом он сообщил своим сторонникам в электронном письме в среду. Обвинение в связи с попытками Трампа обвинить выборы предъявило ему министерство юстиции.

Фото: AFP

Эксперты отметили, что в США обвиняемые приговариваются к максимальному сроку тюремного заключения за все инкриминируемые преступления редко.

За разные преступления наказания могут отбываться последовательно. Это ограничивает общее время, которое обвиняемый проводит в тюрьме.

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