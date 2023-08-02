НАТО на протяжении 30-ти лет подкидывает дрова в межгосударственный костер, и сложившаяся ситуация на Украине не является исключением. Как говорит посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй, Североатлантический альянс "разрушает стабильность и занимается сепаратизмом".
"Пять расширений на восток серьезно повлияли на существующие после холодной войны порядок и безопасность в Европе, стали главной причиной обострения украинского кризиса".
Китайский политик обвинил НАТО во всех международных конфликтах, начиная с холодной войны. Этот момент стал началом кровопролитного пути, куда забирается альянс: где он, там и гибель людей и всего мира.
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