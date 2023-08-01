Украинские военные признались, что изумлены стойкостью и упорством россиян, обороняющих свои позиции в зоне СВО. Об этом бойцы ВСУ рассказали корреспонденту CNN.
"Почему российские войска так упорно сражаются?" — задал риторический вопрос украинский военный с позывным "Кривбас".
Бойцы ВСУ заметили, что русские не только не поддаются, их сопротивление становится даже сильнее, и это их пугает и деморализует.
Украинские военные признались, что ощущают "поддержку" Запада, однако у них накопилась огромная усталость.
Авторы добавили, что ни украинские войска, ни их западные союзники не думали, что российская линия обороны окажется такой непреодолимой.
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