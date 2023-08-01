CNN: украинские военные не понимают, почему россияне так упорно сражаются

0:47 Your browser does not support the audio element. Мир

Украинские военные признались, что изумлены стойкостью и упорством россиян, обороняющих свои позиции в зоне СВО. Об этом бойцы ВСУ рассказали корреспонденту CNN.

Фото: скрин Ютуб

"Почему российские войска так упорно сражаются?" — задал риторический вопрос украинский военный с позывным "Кривбас".

Бойцы ВСУ заметили, что русские не только не поддаются, их сопротивление становится даже сильнее, и это их пугает и деморализует.

Украинские военные признались, что ощущают "поддержку" Запада, однако у них накопилась огромная усталость.

Авторы добавили, что ни украинские войска, ни их западные союзники не думали, что российская линия обороны окажется такой непреодолимой.