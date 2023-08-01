Арестович* заявил, что Украина сделала всё, чтобы начался военный конфликт

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Алексей Арестович* объяснил, в чём состоит ошибка воюющей Украины.

Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency

Украинский военный аналитик уверен, что украинцы не заслужили войну, так как её нельзя заслужить.

"Мы просто сделали всё, чтобы она началась", — написал Арестович* в своём Telegram-канале.

Он упрекнул сограждан в том, что они "едят друг друга". Аналитик считает, что если сложившая ситуация ничему не научит общество, то другого шанса на исправление уже не будет.

Ранее Арестович* объяснил, почему США не собираются окончательно побеждать Россию.

* росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.