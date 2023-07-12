Арестович* объяснил, почему США не собираются окончательно побеждать Россию

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Алексей Арестович* объяснил согражданам причину провалов Украины, которая, по его словам, занимается "эмоциональным шантажом".

Фото: ВКонтакте

Украинский военный аналитик напомнил, что Украина полностью зависит от помощи западных партнёров.

Он считает, что Киев сделал ставку на политику "эмоционального шантажа", тогда как нужно было заниматься построением государственного суверенитета.

Арестович* подчеркнул, что героизм — это следствие провалов.

Он обратил внимание на то, что западные лидеры "слегка удивлены нашей позиции" с требованием поменять их цели на свои.

"Американцы не собираются окончательно побеждать РФ (чтобы не пошла под Китай совсем). Они собираются не дать нам окончательно проиграть", — написал бывший помощник Владимира Зеленского в своём Telegram-канале.

Он считает, что неразумно требовать полной победы и развала России за деньги США.

Ранее Алексей Арестович привёл доказательства того, что Запад боится Россию.

* росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.