Европейские газовые хранилища заполнились на 85%

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Страны Европы заполнили газом хранилища более чем на 85%, сообщает ассоциация, представляющая интересы европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe (GIE).

Фото: capital.ru

Согласно данным компании, на сегодняшний день хранилища заполнены на 85,37%. При условии сохранения темпа закачки, к августу страны смогут достичь желаемых 90% для начала отопительного сезона.

Сегодняшние показатели являются лучшими за последние пять лет. В прошлом году странам ЕС удалось к ноябрю заполнить газохранилища на 95,64%.

Зима 2022 года была относительно теплой для европейских стран, однако не стоит уповать на погоду в предстоящем отопительном сезоне.