Надеяться на то, что американские элиты перестанут давить на Россию после того, как потерпят поражение на Украине и бросят её, было бы глупо. Следующая горячая точка, куда США планируют "влезть с ногами", — это Арктика. Такое мнение высказала в своей статье обозреватель РИА Новости Виктория Никифорова.
Публицист отметила, что в приполярной зоне уже на регулярной основе проводятся учения НАТО, а американские авианосцы бороздят северные моря. Для противостояния с Россией альянс усиленно дрессирует Швецию, Норвегию и Финляндию.
Арктика становится зоной Большой игры — то есть стратегического противостояния англосаксов и России, написала недавно газета The Washington Post, напомнила журналист.
Автор статьи полагает, что информационная кампания против России уже отыграна. И западное общественное мнение уже подготовлено к тому, что нужно вытеснять РФ из Приполярья всеми средствами — вплоть до военных.
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Визит в Днепропетровск лидера киевского режима Владимира Зеленского мог раскрыть российской стороне местонахождение одного из пунктов управления укронацистов.