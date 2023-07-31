РИАН: США хотят открыть против России Северный фронт после поражения на Украине

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Надеяться на то, что американские элиты перестанут давить на Россию после того, как потерпят поражение на Украине и бросят её, было бы глупо. Следующая горячая точка, куда США планируют "влезть с ногами", — это Арктика. Такое мнение высказала в своей статье обозреватель РИА Новости Виктория Никифорова.

Фото: Вадим Савицкий

Публицист отметила, что в приполярной зоне уже на регулярной основе проводятся учения НАТО, а американские авианосцы бороздят северные моря. Для противостояния с Россией альянс усиленно дрессирует Швецию, Норвегию и Финляндию.

Арктика становится зоной Большой игры — то есть стратегического противостояния англосаксов и России, написала недавно газета The Washington Post, напомнила журналист.

Автор статьи полагает, что информационная кампания против России уже отыграна. И западное общественное мнение уже подготовлено к тому, что нужно вытеснять РФ из Приполярья всеми средствами — вплоть до военных.

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