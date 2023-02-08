Newsweek: США готовят территорию для прямого столкновения с РФ в Арктике

Всё больше интереса проявляют США к Арктике, так как готовятся к вероятному столкновению в этом регионе с Россией. Такое мнение высказал основатель и старший научный сотрудник Арктического института Мальте Хамперт в статье для Newsweek.

Когда речь идёт об арктическом регионе, Америка действительно проявляет всё больше и больше инициативы, но это не подготовка к третьей мировой войне, отметил эксперт.

Россию США считают враждебной нацией и полагают, что "враждебность может распространиться и на Арктику", объяснил автор публикации.

Союзники США по НАТО будут надеяться на поддержку Вашингтона, если в Арктике произойдёт военное столкновение, и нужно быть готовыми отправиться туда, заявил американский генерал Дэн Хокансон.