Всё больше интереса проявляют США к Арктике, так как готовятся к вероятному столкновению в этом регионе с Россией. Такое мнение высказал основатель и старший научный сотрудник Арктического института Мальте Хамперт в статье для Newsweek.
Когда речь идёт об арктическом регионе, Америка действительно проявляет всё больше и больше инициативы, но это не подготовка к третьей мировой войне, отметил эксперт.
Россию США считают враждебной нацией и полагают, что "враждебность может распространиться и на Арктику", объяснил автор публикации.
Союзники США по НАТО будут надеяться на поддержку Вашингтона, если в Арктике произойдёт военное столкновение, и нужно быть готовыми отправиться туда, заявил американский генерал Дэн Хокансон.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Землетрясение может улучшить отношения Сирии и Турции.