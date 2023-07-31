Государственный секретарь США Энтони Блинкен поставил на один уровень потенциальную угрозу ядерного конфликта и климатические проблемы.
Рассуждая о том, какой вызов для планеты является наиболее серьёзным, он подчеркнул: возможность войны с применением ядерных вооружений не страшнее проблемы, связанной с изменением климата.
"Мне кажется, нельзя говорить о какой-то иерархии", — отметил Блинкен в эфире австралийской передачи "60 минут".
По его словам, Белый дом обеспокоен глобальным потеплением. Кроме того, он добавил, что в нынешней ситуации необходимо сохранять "многозадачность".
Ранее журналисты Sky News заявили об ошибке президента США Джо Байдена, которая состоит в недооценке решимости РФ применить ядерное оружие для защиты нацбезопасности.
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