Блинкен полагает, что угроза ядерной войны не страшнее изменений климата

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен поставил на один уровень потенциальную угрозу ядерного конфликта и климатические проблемы.

Фото: By U.S. Department of State from United States

Рассуждая о том, какой вызов для планеты является наиболее серьёзным, он подчеркнул: возможность войны с применением ядерных вооружений не страшнее проблемы, связанной с изменением климата.

"Мне кажется, нельзя говорить о какой-то иерархии", — отметил Блинкен в эфире австралийской передачи "60 минут".

По его словам, Белый дом обеспокоен глобальным потеплением. Кроме того, он добавил, что в нынешней ситуации необходимо сохранять "многозадачность".

Ранее журналисты Sky News заявили об ошибке президента США Джо Байдена, которая состоит в недооценке решимости РФ применить ядерное оружие для защиты нацбезопасности.