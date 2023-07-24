Ошибка американского лидера Джо Байдена состоит в том, что он недооценивает решимость Москвы применить ядерные вооружения в случае необходимости, сообщает Sky News.
Как отметил профессор Джозеф Сиракуза, глава Белого дома изолирован от реального мира, поскольку не видит перспектив использования ядерного оружия. По словам специалиста, президент РФ Владимир Путин на фоне серьёзного пересечения "красных линий" в ходе украинского конфликта способен принять новые решения по защите страны. Эксперт призвал руководство США прекратить недооценивать ядерный потенциал России.
"Это ошибка, и она может иметь катастрофические последствия", — почеркнул Сиракуза.
Ранее военспец Юрий Кнутов заявил о способности российского комплекса "Посейдон" уничтожить сразу несколько американских штатов. Он убеждён: на Западе боятся этого оружия, поскольку средства противодействия отсутствуют.
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