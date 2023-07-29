Международный уголовный суд (МУС) продолжает оправдывать своё решение о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина, которое несёт опасность для всей планеты. Об этом сообщил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"В очередной раз враги нашей страны наплевали на принципы международного права и базовые правила международных отношений. В частности, на нераспространение действия международного договора на те государства, которые в нём не участвуют. Это краеугольный камень права международных договоров, да и договорного права в целом", — заявил он в своём Telegram-канале.
Политик подчеркнул: Россия не имеет никакого отношения к Римскому статусу и не обязана с ним сотрудничать. Все решения МУС для Москвы "ничтожны" до тех пор, пока Россия добровольно не станет участником этой организации.
"Мы презираем МУС и желаем ему скорейшей и мучительной смерти от недееспособности и бессилия", — указал Медведев.
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Он инициативно вступил в контакт с украинскими боевиками.