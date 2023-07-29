Дмитрий Медведев пожелал МУС мучительную смерть от недееспособности

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Международный уголовный суд (МУС) продолжает оправдывать своё решение о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина, которое несёт опасность для всей планеты. Об этом сообщил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Фото: ya.ru

"В очередной раз враги нашей страны наплевали на принципы международного права и базовые правила международных отношений. В частности, на нераспространение действия международного договора на те государства, которые в нём не участвуют. Это краеугольный камень права международных договоров, да и договорного права в целом", — заявил он в своём Telegram-канале.

Политик подчеркнул: Россия не имеет никакого отношения к Римскому статусу и не обязана с ним сотрудничать. Все решения МУС для Москвы "ничтожны" до тех пор, пока Россия добровольно не станет участником этой организации.

"Мы презираем МУС и желаем ему скорейшей и мучительной смерти от недееспособности и бессилия", — указал Медведев.