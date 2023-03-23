Политолог Яков Кедми обратился к МУС: "Слушайте, вы, животные!"

Международный уголовный суд (МУС) является организацией, которая не имеет ничего общего со справедливостью и правами человека. Об этом заявил политолог Яков Кедми.

Он подчеркнул, что ордер, выданный в отношении президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, является грязной пропагандой, которую можно напечатать на туалетной бумаге.

Также политолога крайне возмутила фраза "вывезли детей из района военных действий".

"Слушайте, вы, животные! Дети должны оставаться в районе военных действий? Как можно этот вопрос поднимать как обвинение? Первыми пытаются спасать детей", — заявил Кедми в интервью, опубликованном в Telegram-канале "Пул №3".