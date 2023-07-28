МИД КНР сообщил, что неизменно поддерживает сотрудничество с Россией

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Китай неизменно поддерживает торгово-экономическое сотрудничество с другими странами, в том числе с Россией, на основе принципов равноправия и взаимной выгоды.

Фото: Википедия

Эти слова были подчеркнуты официальным представителем Министерства иностранных дел КНР Мао Нин на недавнем брифинге для прессы. Китай последовательно выступает против односторонних санкций, не имеющих под собой основы в международном праве и не одобренных Советом Безопасности ООН.

В условиях глобального развития странам становится все более необходимым экономическое сотрудничество для обеспечения взаимного роста и процветания. Китай осознает важность такого сотрудничества и продолжает поддерживать прочные связи с различными странами, в том числе и с Россией.

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