Дипломаты из посольства Китая посетили Московский зоопарк

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Делегация посольства Китая во главе с послом Гао Янем и его супругой посетила Московский зоопарк.

Фото: https://ru.wikipedia.org/

Содействие развитию Московского зоопарка

Директор зоопарка также отметил, что многие проекты Московского зоопарка стали возможны благодаря поддержке посольства Китая, в том числе и появление гигантских панд Диндин и Жуй.

Незабываемая встреча

Во время экскурсии по зоопарку уважаемые гости из посольства Китая имели возможность познакомиться с Диндин и Жуй. В знак благодарности по случаю предстоящих дней рождения панд делегация подарила им два мольберта и принадлежности для рисования. В ответ сотрудники зоопарка подарили гостям посольства рисунки Диндина и Жуи.

Укрепление связей

Акулова подчеркнула, что зоопарк дорожит давними дружескими отношениями с посольством Китая, и выразила надежду, что их сотрудничество будет и дальше развиваться.

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