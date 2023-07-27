Киевский режим зря надеется на "чудо-оружие" США — истребители F-16, заявил спикер Госдумы России Вячеслав Володин.
Американские истребители будут немедленно уничтожены российскими лётчиками и ПВО, подчеркнул политик.
"Сначала это были американские гаубицы "три топора", потом — "хаймерсы", затем — "леопарды" и "брэдли". Ничто из этого не помогло укронацистам при их контрнаступлении, — пояснил политик. — Сейчас — новое "вундерваффе": киевский режим надеется на самолёты F-16. Напрасно".
Как подчеркнул спикер ГД РФ, новые поставки никак не повлияют на ход спецоперации. А демонстрирование несостоятельности западного оружия лишь снизит на него спрос.
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