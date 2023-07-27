Володин: новое "вундерваффе" — киевский режим напрасно надеется на самолёты F-16

0:47 Your browser does not support the audio element. Мир

Киевский режим зря надеется на "чудо-оружие" США — истребители F-16, заявил спикер Госдумы России Вячеслав Володин.

Фото: w-dog.ru

Американские истребители будут немедленно уничтожены российскими лётчиками и ПВО, подчеркнул политик.

"Сначала это были американские гаубицы "три топора", потом — "хаймерсы", затем — "леопарды" и "брэдли". Ничто из этого не помогло укронацистам при их контрнаступлении, — пояснил политик. — Сейчас — новое "вундерваффе": киевский режим надеется на самолёты F-16. Напрасно".

Как подчеркнул спикер ГД РФ, новые поставки никак не повлияют на ход спецоперации. А демонстрирование несостоятельности западного оружия лишь снизит на него спрос.