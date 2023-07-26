CGTN: США выпустили последнего дьявола из ящика Пандоры

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Поставка США запрещённых Международной конвенцией кассетных боеприпасов ВСУ, станет "ночным кошмаром" для самих украинцев, заявили китайские аналитики. По их мнению, Вашингтон выпустил "последнего дьявола" из ящика Пандоры.

Фото: pagina12.com.ar

Как подчеркнул китайский обозреватель Синь Пин, Штаты совершенно не волнует, что будет с Украиной и людьми после окончания украинского конфликта.

"Кассетные бомбы возможно станут не последним дьяволом из ящика Пандоры. Постоянные поставки оружия со стороны Вашингтона неизбежно приведут к эскалации конфликта", — заявил обозреватель CGTN.

По мнению Синь Пина, подобное оружие только отодвинет Украину от мира. Но ВПК США рассчитывает на продолжение эскалации и так просто не даст Киеву завершить конфликт.