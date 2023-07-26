Поставка США запрещённых Международной конвенцией кассетных боеприпасов ВСУ, станет "ночным кошмаром" для самих украинцев, заявили китайские аналитики. По их мнению, Вашингтон выпустил "последнего дьявола" из ящика Пандоры.
Как подчеркнул китайский обозреватель Синь Пин, Штаты совершенно не волнует, что будет с Украиной и людьми после окончания украинского конфликта.
"Кассетные бомбы возможно станут не последним дьяволом из ящика Пандоры. Постоянные поставки оружия со стороны Вашингтона неизбежно приведут к эскалации конфликта", — заявил обозреватель CGTN.
По мнению Синь Пина, подобное оружие только отодвинет Украину от мира. Но ВПК США рассчитывает на продолжение эскалации и так просто не даст Киеву завершить конфликт.
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