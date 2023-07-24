Медведев увидел в новом логотипе Twitter* намёк на СВО

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Дмитрий Медведев увидел в решении Илона Маска сменить логотип Twitter* шаг к поддержке спецоперации на Украине.

Фото: ya.ru

Бывший президент России усмотрел тайный знак в решении поменять логотип известной американской социальной сети.

"Так это сейчас X? Отлично! Там, где есть X, есть V и Z!" — написал Медведев в своём микроблоге.

Ранее сообщалось, что пользователи Twitter* негативно отнеслись к смене логотипа соцсети. Илон Макс отметил, что лототип может быть доработан.

* В РФ ограничен доступ к ресурсу Тwitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

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