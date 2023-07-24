Илон Маск не исключил доработку нового логотипа Twitter*

Владелец социальной сети Twitter* Илон Маск заявил, что новый логотип компании будет доработан после критики со стороны пользователей.

Фото: РБК

По данным некоторых иностранных изданий, пользователи социальной сети высмеяли новый логотип Twitter*, заявив, что подобные нововведения заставляют их отказываться от использования платформы.

Напомним, ранее в социальной сети был заменён старый логотип с птицей на голубом фоне, вместо этого появилась белая буква X.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.