Twitter заменил логотип с синей птицей на X

1:25 Your browser does not support the audio element. Экономика

Социальная сеть Twitter в понедельник изменила свой логотип на белую букву X с черным контуром, убрав изображение синей птицы. Новый логотип виден в шапке Twitter и при обновлении страницы. Аватар официального аккаунта Twitter был ранее изменен с изображения голубой птицы на белую букву Х на черном фоне, а владелец Twitter Илон Маск разместил на своей странице фотографию штаб-квартиры компании с проекцией нового логотипа, пишет ТАСС.

Фото: engadget.com

В воскресенье Маск сообщил, что домен x. com теперь автоматически переадресует пользователей на сайт Twitter. 1 июня предприниматель рассказал о планах переименования Twitter в X. 22 июня он заявил, что буква X появится на логотипе компании вместо птицы.

27 октября 2022 года Маск закрыл сделку по покупке компании Twitter на сумму $44 млрд. Сразу после этого он уволил ряд членов руководства компании, в том числе генерального директора Парага Агравала и финансового директора Неда Сигала. Как следует из документов, размещенных в базе Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Маск также распустил совет директоров и стал единоличным руководителем компании.

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