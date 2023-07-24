Путин и Лукашенко посетили остров Валаам

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Лидер России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко совершили визит на остров Валаам, где традиционно посетили Спасо-Преображенский собор. Как сообщает ТАСС, выбранное место является одним из пунктов встречи президентов в их двухдневном общении.

Фото: www.kommersant.ru

Известно, что российско-белорусская коммуникация началась переговорами в Константиновском дворце в Стрельне 23 июля. После завершения официальной части Путин и Лукашенко отправились в Кронштадт. Там они стали гостями морского собора и Музея военно-морской славы.

Напомним, последнее посещение Спасо-Преображенского собора датируется июлем 2019 года. В то время Путин также находился в компании Лукашенко.