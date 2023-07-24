Колл-центры Украины, которые промышляют на обмане мирных простых граждан России, стали переквалифицироваться на польский рынок.
Об этом сегодня, 24 июля, пишет издание "Украина.ру", ссылаясь на Telegram-канал "Одесское Общественное Телевидение". Информация подтверждается перепиской с "отделом кадров" одной из таких организаций мошенников.
"Видимо, наши пенсионеры стали умнее и перестали переводить мошенникам деньги, а поляки пока непуганные", — сказано в сообщении портала.
В "объявлении на работу" рассказывается об удобном графике, удобном офисе у метро в Киеве, бесплатном обеде, дружном коллективе и даже кофе-брейках.
Ставка — 17 000 гривен в месяц (примерно 40 000 рублей) плюс проценты от обмана.
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