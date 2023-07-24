Украинские мошеннические "колл-центры" нашли новых жертв в Европе

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Колл-центры Украины, которые промышляют на обмане мирных простых граждан России, стали переквалифицироваться на польский рынок.

Фото: https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/18/1048217528_0:0:1280:616_600x0_80_0_0_b8742e34b9b35474d58d4f1b4baadc32.jpg.webp

Об этом сегодня, 24 июля, пишет издание "Украина.ру", ссылаясь на Telegram-канал "Одесское Общественное Телевидение". Информация подтверждается перепиской с "отделом кадров" одной из таких организаций мошенников.

"Видимо, наши пенсионеры стали умнее и перестали переводить мошенникам деньги, а поляки пока непуганные", — сказано в сообщении портала.

В "объявлении на работу" рассказывается об удобном графике, удобном офисе у метро в Киеве, бесплатном обеде, дружном коллективе и даже кофе-брейках.

Ставка — 17 000 гривен в месяц (примерно 40 000 рублей) плюс проценты от обмана.