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Дробницкий: когда возьмут Одессу, Байден сразу заболеет и его быстро сольют

1:11
Мир

Интересы США — это не интересы каких-то парней из Оклахомы. Только внутри одной Демократической партии несколько кланов.

Дробницкий: когда возьмут Одессу, Байден сразу заболеет и его быстро сольют
Фото: eer.ru

Поэтому зерновая сделка выгодна зерновым трейдерам из ЕС и Реджепу Эрдогану. Об этом сообщил политолог-международник, американист Дмитрий Дробницкий.

По его словам, непонимание американской клановой структуры и приводит к этим ситуациям, потому что никакого единого Вашингтона не существует уже несколько лет.

"Какой смысл продлевать сделку. Кому мы наступили на хвост? Совершенно точно, не семье Байденов. Он не по части зерна. Если бы сейчас взять Одессу, тогда да. Тогда будет паника, потому что Байдена станут сливать сразу же, как только её возьмут. Помяните мое слово. Дедушка заболеет сразу. Это будет означать коллапс его проекта", — отмечает эксперт.

Может рыдать в Вашингтоне все и не будут, просто перейдут к следующему проекту, и престарелый президент станет не нужен. Его уже готовы сливать, но зерновая сделка к этому сливу не имеет никакого отношения, подытожил Дробницкий.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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Дробницкий: когда возьмут Одессу, Байден сразу заболеет и его быстро сольют
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