Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что страны Запада не хотят принимать многополярную систему мира, пытаясь сохранить своё господство. Об этом он сообщил во время выступления на заседании высоких представителей государств БРИКС в ЮАР.
Тем не менее, убеждён Патрушев, мировое сообщество уверенно двигается в сторону более справедливой многополярной системы международных отношений.
"К сожалению, эта объективная тенденция вызывает категорическое неприятие у западного меньшинства, которое в попытке сохранить мировое господство не гнушается никакими средствами — от односторонних санкций до ведения гибридных войн", — подчеркнул секретарь Совбеза.
Патрушев добавил, что Россия убеждена, что все суверенные государства заинтересованы в том, чтобы не допустить диктата со стороны Вашингтона.
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