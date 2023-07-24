Читатели Die Welt* осудили слова Зеленского о возмездии за атаки на Одессу

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Слова украинского президента Владимира Зеленского о необходимости "возмездия" за атаки на Одессу вызвали бурные обсуждения среди читателей немецкого издания Die Welt*.

Фото: AP Photo / Yves Herman

Они порекомендовали главе Украины присоединиться к солдатам ВСУ на линии соприкосновения. По мнению пользователей, Киев должен понести наказание за применение запрещённых кассетных снарядов.

Комментаторы также предположили, что события в Одессе — ответная реакция России на теракт на Крымском мосту.

Как напомнили читатели, Зеленский уже давно угрожает РФ "возмездием", однако способен лишь на громкие заявления.

Ранее обозреватель The Hill сообщил, что хамство президента Украины стало всё больше раздражать рядовых жителей США. Автор материала назвал Зеленского избалованным и капризным ребёнком.

* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.