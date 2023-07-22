The Hill: в США нарастает раздражение капризами и хамством Зеленского

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Представителей Белого дома и простых американцев всё больше раздражает эгоистичное и зачастую хамское поведение украинского президента Владимира Зеленского, который искренне считает, что весь мир ему должен. Однако, получая желаемое, он каждый раз заявляет, что ему этого мало. Таким наблюдением поделился журналист The Hill Дуглас МакКиннон.

Фото: Youtube: Ударные Z силы

"Зеленский ведет себя как избалованный, капризный ребенок, который получает все, что хочет, но этого все равно недостаточно. Многие в правительстве США и многие наши граждане устали от его поведения", — сказал в беседе с обозревателем высокопоставленный представитель из Пентагона.

Сотрудник оборонного ведомства США добавил, что Зеленский точно так же ведёт себя и по отношению к европейским лидерам — так, как будто ему нечего терять.

Автор обратил внимание, что недовольство Зеленского "недостаточной" военной помощью со стороны Запада с каждым разом приобретает всё более хамский оттенок, а выпады в адрес западных партнёров становятся всё более эмоциональными.

Пока Запад по-прежнему поддерживает Киев, однако если Зеленский будет вести себя так и дальше, терпению его заокеанских покровителей придёт конец, и военная помощь Украине может закончиться.