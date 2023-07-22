Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Силовики ликвидировали в Истре вооружённого преступника, который удерживал людей в захваченном коттедже
Экс-советник Кучмы Соскин предупредил об опасных последствиях радикальных действий Зеленского
Daily Express перечислила 7 напитков, снижающих риск инсульта
Опубликовано видео удара кассетными боеприпасами ВСУ по пехоте ВС РФ
Экс-разведчик ВС США Риттер: в НАТО напуганы из-за близкого краха ВСУ
Мобилизованному новосибирцу дали срок за самоволку из воинского эшелона
Диетолог Пегова назвала самый правильный обед
В России заявили об абсолютном господстве ВМФ РФ на Чёрном море
Автомобиль депутата Александра Бородая накрыло артобстрелом

The Hill: в США нарастает раздражение капризами и хамством Зеленского

1:22
Мир

Представителей Белого дома и простых американцев всё больше раздражает эгоистичное и зачастую хамское поведение украинского президента Владимира Зеленского, который искренне считает, что весь мир ему должен. Однако, получая желаемое, он каждый раз заявляет, что ему этого мало. Таким наблюдением поделился журналист The Hill Дуглас МакКиннон.

The Hill: в США нарастает раздражение капризами и хамством Зеленского
Фото: Youtube: Ударные Z силы

"Зеленский ведет себя как избалованный, капризный ребенок, который получает все, что хочет, но этого все равно недостаточно. Многие в правительстве США и многие наши граждане устали от его поведения", — сказал в беседе с обозревателем высокопоставленный представитель из Пентагона.

Сотрудник оборонного ведомства США добавил, что Зеленский точно так же ведёт себя и по отношению к европейским лидерам — так, как будто ему нечего терять.

Автор обратил внимание, что недовольство Зеленского "недостаточной" военной помощью со стороны Запада с каждым разом приобретает всё более хамский оттенок, а выпады в адрес западных партнёров становятся всё более эмоциональными.

Пока Запад по-прежнему поддерживает Киев, однако если Зеленский будет вести себя так и дальше, терпению его заокеанских покровителей придёт конец, и военная помощь Украине может закончиться.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
В НАТО признали шанс российской армии на остановку наступления боевиков ВСУ

У армии РФ есть шанс на остановку контрнаступления боевиков ВСУ, следует из сегодняшнего заявления отставного офицера НАТО Ставроса Атламазоглу.

Офицер НАТО Атламазоглу: в случае контратаки удар армии РФ по боевикам ВСУ остановит наступление
Как сейчас выглядит 59-летняя звезда киноленты "Маленькая Вера", актриса из РФ Наталья Негода
Как сейчас выглядит звезда киноленты "Маленькая Вера" Наталья Негода
Гражданина Турции наградили за спасение беременной женщины
Яков Кедми намекнул, что ожидает Польшу в случае вторжения
"100% верное решение": белорусские десантники довольны ЧВК "Вагнер" Любовь Степушова ВСУ сдались на запорожском направлении. Какие пути открываются России? Петр Ермилин Автора "Марсельезы" обвиняли в плагиаторстве Сергей Лебедев
Германии повезёт: Путин готов не только к разделу Украины, но и Польши
Лидерство Зеленского слабеет из-за массовых отказов бойцов ВСУ идти в бой
Нанесён удар ракетами "Оникс" по Одессе и Николаеву
Нанесён удар ракетами "Оникс" по Одессе и Николаеву
Последние материалы
Экс-советник Кучмы Соскин предупредил об опасных последствиях радикальных действий Зеленского
The Hill: в США нарастает раздражение капризами и хамством Зеленского
Daily Express перечислила 7 напитков, снижающих риск инсульта
Опубликовано видео удара кассетными боеприпасами ВСУ по пехоте ВС РФ
Экс-разведчик ВС США Риттер: в НАТО напуганы из-за близкого краха ВСУ
Как самостоятельно восстановить номер на раме или кузове автомобиля
Как защитить себя от столбняка в почве
План садовых работ на июль: самое важное
Мобилизованному новосибирцу дали срок за самоволку из воинского эшелона
Диетолог Пегова назвала самый правильный обед
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников