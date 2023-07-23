Lidovky: украинскую беженку напугали надписи на русском в метро Праги о дружбе Чехии и РФ

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Украинская беженка в Чехии была возмущена надписями на русском языке и советской символикой в пражском метро.

Фото: pixabay.com

Вестибюль станции Андел, которая раньше называлась Московской, украшен серпом и молотом, флагом СССР, надписями, прославляющими чехословацко-советскую дружбу. По мнению 35-летней украинки, подобные символы должны быть убраны "из публичного пространства, с глаз детей".

"Нам было очень страшно. Я этого не понимаю, потому что чешские политики утверждают, что Чехия против России", - цитирует женщину издание Lidovky.

Власти пояснили журналистам, что интерьер станции останется неизменным, так как напоминает об истории метрополитена столицы Чешской республики и самой страны.