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Lidovky: украинскую беженку напугали надписи на русском в метро Праги о дружбе Чехии и РФ

0:49
Мир

Украинская беженка в Чехии была возмущена надписями на русском языке и советской символикой в пражском метро.

Lidovky: украинскую беженку напугали надписи на русском в метро Праги о дружбе Чехии и РФ
Фото: pixabay.com

Вестибюль станции Андел, которая раньше называлась Московской, украшен серпом и молотом, флагом СССР, надписями, прославляющими чехословацко-советскую дружбу. По мнению 35-летней украинки, подобные символы должны быть убраны "из публичного пространства, с глаз детей".

"Нам было очень страшно. Я этого не понимаю, потому что чешские политики утверждают, что Чехия против России", - цитирует женщину издание Lidovky.

Власти пояснили журналистам, что интерьер станции останется неизменным, так как напоминает об истории метрополитена столицы Чешской республики и самой страны.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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