РИА Новости: энергокризис в Европе привёл к пропаже ценного сырья — алюминия

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Из-за энергокризиса, возникшего в Европейском союзе, закрыли несколько алюминиевых заводов, что привело к потере половины производственных мощностей. Эта ситуация также повлияла на снижение поставок сырья из России, которые ранее преобладали в структуре импорта. Чтобы справиться с негативными последствиями, Европа внесла "авиационный металл" в список критически важных ресурсов. Однако производство собственного алюминия не может быть быстро восстановлено, так как требуется дешёвая электроэнергия для его выплавки, пишет обозреватель РИА Новости Наталья Дембинская.

Фото: pixabay.com

Последствия антироссийских санкций уже почувствовала Европа к осени 2022 года. Рост цен на электроэнергию был настолько значительным, что каждое второе предприятие в цинковой и алюминиевой промышленности остановилось. Ведущие заводы скоратили производство на 20-30 процентов.

Алюминий, известный как "застывшее электричество", является крайне энергоёмким металлом. Для его выплавки необходимо почти в 40 раз больше энергии, чем для меди.

Из-за высокой стоимости электричества отрасль оказалась в трудном положении. Цены на металл подскочили на более чем 40 процентов. Спрос на продукцию из первичного алюминия увеличился, но рентабельность ушла из-за экстремально высокой стоимости электроэнергии, повышение которой иногда достигало 300 процентов. Производство данного сырья снизилось до самого низкого уровня с 1970-х годов.

"Но вводить санкции против "Русала" в Европе побоялись. Иначе вообще бы остались ни с чем. Спрос на первичный алюминий постоянно растёт, особенно в ЕС, делающем ставку на энергетический переход", — отмечает Дембинская.

В результате энергетического кризиса ЕС принял решение добавить алюминий в список критически важных сырьевых ресурсов и металлов, подпадающих под Закон о критическом сырье (CRMA). Эксперт по промышленности Леонид Хазанов объясняет, что это позволяет упростить бюрократические процедуры и сократить сроки оформления разрешений для предприятий, занимающихся добычей и переработкой металла.

Однако увеличить выпуск первичного алюминия быстро не так просто. Производство вторичного алюминия в ближайшие годы также не сможет удовлетворить спрос. Европа имеет несколько вариантов: наращивать закупки в России, странах СНГ, Китае или на Ближнем Востоке. Однако эти страны уже работают на пределе. Контракты с КНР могут привести к демпингу и риску обвала производства в Европе. Таким образом, ЕС остаётся сильно зависимым от импорта алюминия из Китая.

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