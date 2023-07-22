Из-за энергокризиса, возникшего в Европейском союзе, закрыли несколько алюминиевых заводов, что привело к потере половины производственных мощностей. Эта ситуация также повлияла на снижение поставок сырья из России, которые ранее преобладали в структуре импорта. Чтобы справиться с негативными последствиями, Европа внесла "авиационный металл" в список критически важных ресурсов. Однако производство собственного алюминия не может быть быстро восстановлено, так как требуется дешёвая электроэнергия для его выплавки, пишет обозреватель РИА Новости Наталья Дембинская.
Последствия антироссийских санкций уже почувствовала Европа к осени 2022 года. Рост цен на электроэнергию был настолько значительным, что каждое второе предприятие в цинковой и алюминиевой промышленности остановилось. Ведущие заводы скоратили производство на 20-30 процентов.
Алюминий, известный как "застывшее электричество", является крайне энергоёмким металлом. Для его выплавки необходимо почти в 40 раз больше энергии, чем для меди.
Из-за высокой стоимости электричества отрасль оказалась в трудном положении. Цены на металл подскочили на более чем 40 процентов. Спрос на продукцию из первичного алюминия увеличился, но рентабельность ушла из-за экстремально высокой стоимости электроэнергии, повышение которой иногда достигало 300 процентов. Производство данного сырья снизилось до самого низкого уровня с 1970-х годов.
"Но вводить санкции против "Русала" в Европе побоялись. Иначе вообще бы остались ни с чем. Спрос на первичный алюминий постоянно растёт, особенно в ЕС, делающем ставку на энергетический переход", — отмечает Дембинская.
В результате энергетического кризиса ЕС принял решение добавить алюминий в список критически важных сырьевых ресурсов и металлов, подпадающих под Закон о критическом сырье (CRMA). Эксперт по промышленности Леонид Хазанов объясняет, что это позволяет упростить бюрократические процедуры и сократить сроки оформления разрешений для предприятий, занимающихся добычей и переработкой металла.
Однако увеличить выпуск первичного алюминия быстро не так просто. Производство вторичного алюминия в ближайшие годы также не сможет удовлетворить спрос. Европа имеет несколько вариантов: наращивать закупки в России, странах СНГ, Китае или на Ближнем Востоке. Однако эти страны уже работают на пределе. Контракты с КНР могут привести к демпингу и риску обвала производства в Европе. Таким образом, ЕС остаётся сильно зависимым от импорта алюминия из Китая.
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