"Норникель" временно заморозит цены на никель и алюминий в России

Российская горно-металлургическая компания "Норникель" приняла решение о фиксации цены на цветные металлы в условиях волатильности на мировых рынках.

Как сообщает РБК, руководство "Норникеля" заявило о своей готовности зафиксировать цены на металлы для российского рынка.

Цена никеля будет установлена на основе расчётов цены и себестоимости. Данные предоставила в Минпромторг сама компания.

Она предложила средние расценки на металл в феврале для внутренних потребителей.

По совету Минпромторга медь зафиксирована выше цены февраля. Данные меры необходимы для стабилизации российской экономики. Решение носит временный характер. Цены на металлы не будут расти до конца мая.

Ранее в Европе спрогнозировали катастрофический дефицит российского никеля, связанный с введением антироссийских санкций. Это может привести к приостановке крупнейших мировых производств.