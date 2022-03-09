Лишённые российского никеля западные страны останутся без "нержавейки"

В Европе спрогнозировали катастрофический дефицит российского никеля. Это может привести к приостановке крупнейших мировых производств.

Как сообщает "Экономическое обозрение", брокеры предупреждают о возможном недостатке никеля.

Именно Россия выступает крупнейшим мировым поставщиков этого металла. Из-за санкций против РФ, введённых в результате начала спецоперации на Украине, никель может перестать поступать на рынки Европы, США и Японии.

Мировая промышленность может остаться без "нержавейки". Такое положение дел приведёт к остановке десятков тысяч заводов во всём мире, начиная с Японии и заканчивая США.

Эксперты сходятся во мнении, что неопределённость в отношении поставок сырьевых товаров из России может нарушить глобальные цепочки поставок. Страшит Запад дефицит полупроводников, что может спровоцировать рост цен на автомобили из-за нехватка компьютерных чипов.

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