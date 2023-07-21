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США высказали одобрение Киеву за "эффективное использование" американских кассетных снарядов

1:12
Мир

Вашингтон одобрительно отозвался об использовании Украиной кассетных снарядов, которые США направили ей в качестве военной помощи.

США высказали одобрение Киеву за "эффективное использование" американских кассетных снарядов
Фото: almayadeen.net

ВСУ уже начали активно применять этот вид боеприпасов, несмотря на осуждение этого шага даже со стороны западных союзников США и Украины.

По словам представителя Белого дома, применение кассетных боеприпасов положительно влияет на ход украинского контрнаступления.

"Мы получили некоторые первоначальные отзывы от украинцев, и они используют их довольно эффективно”, — заявил представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби.

Как напоминает The Guardian, Киев дал обещание использовать кассетные боеприпасы только для ударов по значительным скоплениям ВС РФ, чтобы попытаться их отодвинуть.

По словам Кирби, кассетные снаряды помогают Киеву продвигаться вглубь российской обороны и мешать российским солдатам совершать манёвры.

При этом, как отмечает CNN, в Белом доме пока ещё ожидают от Киева обновлённых данных по поводу эффективности использования кассетных снарядов на линии соприкосновения.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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