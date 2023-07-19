Удары российских ракет и беспилотников остановили всю портовую инфраструктуру Одессы и Николаева, а значит Украина осталась без морской логистики, заявил эксперт консалтинговой компании Алексей Безбородов.
"Без портов Одессы и Николаева на Чёрном море Украина лишается морской логистики полностью, единственное сообщение с Европой возможно по Дунаю", — отметил он в интервью агентству РИА Новости.
Эксперт добавил, чтобы распоряжении Киева пока остаются сухопутные маршруты, в том числе железнодорожные.
Безбородов подчеркнул, что ВКС РФ не пришлось разрушать сами порты, достаточно было вывести из строя портовую технику, и это полностью парализовало работу гидротехнических сооружений.
Ранее киевский градоначальник подтвердил информацию о массированных ударах по столице Украины.
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