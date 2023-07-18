США не имеют никакого отношения к теракту, случившемся на Крымском мосте. Об этом официально заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Америки Мэттью Миллер, добавив, что все утверждения, в которых Штаты приплетают к главным зачинщикам атаки, ложны.
"Это совершенно не соответствует действительности".
Напомним, 17 июля украинские надводные БПЛА атаковали Крымский мост, в результате которого была повреждена автомобильная часть и погибли два человека.
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