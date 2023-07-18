Сладков назвал ситуацию с Крымским мостом "личной темой Путина" и предрёк мощный ответ Киеву

1:06 Your browser does not support the audio element. Мир

Военкор Александр Сладков назвал всё, что связано с Крымским мостом, "личной темой Путина", выразив уверенность, что ответ России за атаку будет "очень мощным".

Фото: lenta.ru

"Президент РФ переживает за всё, но это его тема личная", — сказал Сладков в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Военкор напомнил о ряде последовательных "убойных ударов по энергетическим объектам, по транспортной структуре, по объектам ВСУ в тылу Украины", которые последовали за первой диверсией на Крымском мосту, произведённой Киевом при помощи начинённого взрывчаткой грузового автомобиля в октябре 2022 года.

Сладков не сомневается, что когда Москва решит ответить за второй киевский теракт, все сразу это поймут, "потому что масштаб должен быть более мощный".

По мнению военкора, ответ Москвы едва ли будет выражен в серии последовательных ударов по украинским объектам. Он уверен, что это будет что-то "более мощное", но что именно, сказать пока сложно.