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Песков: предложения для Путина по ответу на атаку БПЛА на Крымский мост ещё вырабатываются

1:02
Политика

В правительстве РФ ещё вырабатывают предложения для российского лидера Владимира Путина, связанные с ответом на атаку беспилотников ВСУ на Крымский мост.

Песков: предложения для Путина по ответу на атаку БПЛА на Крымский мост ещё вырабатываются
Фото: РИА Новости

Информацию об этом подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Конечно, вырабатываются", — подчеркнул пресс-секретарь лидера РФ на брифинге.

Он добавил, что российские власти намерены принять меры для повышения безопасности при движении по Крымскому мосту.

Утром 17 июля мост подвергся атаке двух надводных беспилотных аппаратов. В результате ЧП погибли два человека — супружеская пара из Белгородской области, которая ехала на отдых в Крым вместе с несовершеннолетней дочерью. Девочка выжила при взрыве, с ней работают медики.

Глава парламента Крыма Владимир Константинов считает, что Россия должна нанести удары по мостам через Днепр в ответ на теракт Киева на Крымском мосту.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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