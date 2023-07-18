Украинский президент Владимир Зеленский стал токсичен для западных партнёров киевского режима, следует из заявления официального представителя МИД России Марии Захаровой.
Она напомнила, что в Белом доме публично открестились от причастности к атакам Киева. По её словам, власти США провели "водораздел" между передачей оружия и преступлениями.
"Это конечно, очередная манипуляция. Но важно другое — Зеленский стал для Запада токсичен", — подчеркнула дипломат в Telegram-канале.
Ранее Захарова, комментируя ЧП на Крымском мосту, сообщила о участии американских и британских спецслужб в планировании терактов, реализуемых киевским режимом.
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