Захарова заявила, что президент Украины Зеленский стал токсичен для Запада

Украинский президент Владимир Зеленский стал токсичен для западных партнёров киевского режима, следует из заявления официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Фото: AP Photo / Yves Herman

Она напомнила, что в Белом доме публично открестились от причастности к атакам Киева. По её словам, власти США провели "водораздел" между передачей оружия и преступлениями.

"Это конечно, очередная манипуляция. Но важно другое — Зеленский стал для Запада токсичен", — подчеркнула дипломат в Telegram-канале.

Ранее Захарова, комментируя ЧП на Крымском мосту, сообщила о участии американских и британских спецслужб в планировании терактов, реализуемых киевским режимом.