Незалежная оказалась на пороге демографического кризиса, заявил украинский эксперт, профессор Александр Деменчук. По его словам, гостеприимство ЕС для беженцев оказалась "проклятием" для страны.
Как подчеркнул профессор, беженцы, которые уехали в страны Евросоюза, не собираются возвращаться на Украину после окончания конфликта.
"Дети учатся в немецких, польских, австрийских, французских и голландских школах. Мамы сразу нашли работу. Политика европейского гостеприимства сначала показалась нам чудом щедрости, а оказалась проклятием", — пояснил профессор итальянскому изданию Corriere Della Sera.
Согласно информации, в европейских странах официально зарегистрированы почти шесть миллионов украинцев. Однако на деле, мигрантов гораздо больше. Часть из них не стали на учёт, а дети не ходят в школу. Кроме того, семьи часто пересекают границу, к примеру, Польши, что занижает реальные показатели.
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