Украина движется к демографической катастрофе и краху страны, заявил польский демограф Ариэль Драбинский. По мнению эксперта, ситуация в Незалежной может развиваться по трём сценариям: плохой, очень плохой и драматический.
Так, Драбинский подсчитал, что сейчас на Украине осталось менее 30 миллионов человек. Из страны с начала СВО уехали около 8 миллионов. По естественным причинам за 2021 год умерло 700 тысяч человек. Тогда как родилось в этот год всего 200 тысяч.
"Есть три демографических сценария для Украины: плохой, очень плохой и драматический. Других нет", — заявил демограф порталу Onet.pl.
По мнению Драбинского, данные сценарии могут развиваться следующим образом:
При этом демограф выразил сомнение, что кто-то из беженцев вернётся в страну после окончания конфликта.
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