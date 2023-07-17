Пушилин дал характеристику теракту на Крымском мосту

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Теракт на Крымском мосту украинские власти пытаются сейчас выдать за национальное достижение. Так считает врио главы ДНР Денис Пушилин.

Фото: glavadnr.ru

Политик подчеркнул, что Киев ещё раз показал свою террористическую сущность, не гнушаясь никакими злодеяниями и пытаясь ударами по мирным гражданам перекрыть свои военные неудачи.

"Противник в данном конфликте готов идти на любые злодеяния. И сегодняшняя террористическая атака Крымского моста еще раз это подтверждает. Мы видим истинное лицо врага, который пытается собственные неудачи перекрыть ударами по мирному населению и гражданской инфраструктуре", — написал Пушилин в своём Telegram-канале.

Пушилин обратил внимание, что если ещё недавно киевские власти старались не афишировать такого рода акты, то теперь они, наоборот, громко говорят о своей причастности к атаке, преподнося её "как национальное достижение".

Ранее СБУ в своём Telegram-канале практически заявила о своей причастности к атаке на Крымский мост.

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