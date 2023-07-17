Теракт на Крымском мосту украинские власти пытаются сейчас выдать за национальное достижение. Так считает врио главы ДНР Денис Пушилин.
Политик подчеркнул, что Киев ещё раз показал свою террористическую сущность, не гнушаясь никакими злодеяниями и пытаясь ударами по мирным гражданам перекрыть свои военные неудачи.
"Противник в данном конфликте готов идти на любые злодеяния. И сегодняшняя террористическая атака Крымского моста еще раз это подтверждает. Мы видим истинное лицо врага, который пытается собственные неудачи перекрыть ударами по мирному населению и гражданской инфраструктуре", — написал Пушилин в своём Telegram-канале.
Пушилин обратил внимание, что если ещё недавно киевские власти старались не афишировать такого рода акты, то теперь они, наоборот, громко говорят о своей причастности к атаке, преподнося её "как национальное достижение".
Ранее СБУ в своём Telegram-канале практически заявила о своей причастности к атаке на Крымский мост.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российский врач-онколог и хирург Иван Карасёв объяснил, как понять, что кровь в организме становится густой, и какие шаги предпринять.