В Сети появляются первые кадры с места ЧП на Крымском мосту. Фотографии, на которых видны повреждения дорожного полотна на пролётах, публикует Telegram-канал Shot.
Судя по снимкам, на мосту работают специалисты экстренных служб, в том числе МЧС России. Кроме того, на фото попал автомобиль семьи из Белгородской области. Как пояснил глава региона Вячеслав Гладков, в результате взрыва пострадала девочка, её родители погибли.
В понедельник, 17 июля, примерно в 07:00 по московскому времени в районе 145-й опоры Крымского моста зафиксировали ЧП. Информацию об этом подтвердил руководитель республики Сергей Аксёнов. Движение на мосту остановлено.
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