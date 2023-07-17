Shot показал последствия взрыва на Крымском мосту утром 17 июля

0:49 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Сети появляются первые кадры с места ЧП на Крымском мосту. Фотографии, на которых видны повреждения дорожного полотна на пролётах, публикует Telegram-канал Shot.

Фото: Telegram-канал Shot / t.me/s/shot_shot

Судя по снимкам, на мосту работают специалисты экстренных служб, в том числе МЧС России. Кроме того, на фото попал автомобиль семьи из Белгородской области. Как пояснил глава региона Вячеслав Гладков, в результате взрыва пострадала девочка, её родители погибли.

В понедельник, 17 июля, примерно в 07:00 по московскому времени в районе 145-й опоры Крымского моста зафиксировали ЧП. Информацию об этом подтвердил руководитель республики Сергей Аксёнов. Движение на мосту остановлено.