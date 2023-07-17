Вячеслав Гладков: после взрыва на Крымском мосту погибли белгородцы

1:15 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Сегодня, 17 июля, утро у всех россиян началось с информации о ЧП, произошедшем на Крымском мосту.

Фото: moscow-dvorik.com

Об этом сообщает в своём Telegram-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Мы все увидели с вами на видео в интернете пострадавший легковой автомобиль с белгородскими номерами. Какая информация есть на сегодняшний момент: пострадала девочка, ранения средней тяжести, находится уже под присмотром врачей… Самое тяжелое — её родители погибли, папа и мама. Дал поручение (…) связаться с родными, будем сейчас оказывать всю необходимую помощь. Хотел от всех нас выразить самые искренние слова соболезнования, хотя понимаю, что здесь никакими словами боль утраты не уймёшь", — отметил губернатор.

Он отметил, что россияне, отправлявшие детей в крымские лагеря, должны знать, что все дети находятся уже на территории оздоровительных лагерей, их жизни ничего не угрожает.

Также Гладков сообщил, что сегодня, 17 июля, в 9 часов утра в прямом эфире пройдёт оперативное совещание глав муниципалитетов региона.

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