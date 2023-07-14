Кулеба дал разъяснение относительно "агрессивного" твита Зеленского

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Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба дал пояснение по поводу агрессивного выпада президента Владимира Зеленского в Twitter*, опубликованного последним по результатам саммита НАТО в Вильнюсе.

Фото: topcor.ru

11 июля Зеленский написал, что нежелание НАТО обозначить конкретные сроки для приглашения и членства Киева в Альянсе абсурдно, из-за этого кажется, что никто вообще не собирается приглашать Украину вступить в организацию.

Кулеба подчеркнул, что твит Зеленского является продуманным дипломатическим шагом, который относился исключительно к предложению о приглашении в Альянс.

"Твит президента касался не всех решений саммита, а именно конкретного предложения о приглашении. Появился он, потому что мы всегда боремся до конца. Это был наш шаг в рамках той дипломатической борьбы ", — сказал Кулеба в разговоре с журналистом Вадимом Карпьяком, который транслировался на украинском телевидении.

Кулеба добавил, что Киев будет делать всё от него зависящее, чтобы получить приглашение в НАТО.

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