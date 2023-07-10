Кулеба: не стоит препятствовать сближению Украины и НАТО

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Киев ожидает заветное приглашение от НАТО на вступление в альянс, однако также понимает, что "мгновенное членство" не сможет быть в кратчайшие сроки осуществлено. Такое заявление сделал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью на германском телеканале ARD.

Фото: topcor.ru

"Есть понимание того, что присоединение может произойти только при наличии необходимых предпосылок <…> Мы не говорим о мгновенном членстве, это очень важный момент".

Украинский политик также отметил, что потенциальное членство киевского режима в НАТО не остановит боевые действия, однако сможет "предотвратить будущие войны в Европе". Он также негативно высказался насчёт поступков бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, которая была категорически против вступления Украины в ряды Североатлантического альянса.

"Я призываю правительство Германии не повторять ошибок, допущенных [бывшим] канцлером [Ангелой] Меркель в 2008 году, которая четко высказалась против интеграции Украины в НАТО".

В завершение встречи Кулеба прокомментировал возможное участие президента Украины Владимира Зеленского в саммите НАТО, сказав, что киевский лидер примет окончательное решение по этому поводу в ближайшие часы.