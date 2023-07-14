Atlantic: "израильская модель" гарантий безопасности не сработает на Украине

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Украина сильно ослаблена и модель гарантий безопасности, которые когда-то предоставили Израилю, не поможет, заявил профессор Университета Джона Хопкинса Элиот Коэн. По мнению эксперта, Незалежная изначально в упадке.

Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com

Как подчеркнул эксперт, население Украины стремительно сокращается, что может привести к демографической катастрофе. Кроме прочего, Израилю была предложена альтернатива вступлению в НАТО на фоне хорошего оружейного потенциала страны, чего у Незалежной нет.

"Она (Украина. — Прим. ред.) не может задействовать демографическую и экономическую жизнеспособность, которая помогла Израилю стать действующим военным концерном", — пояснил аналитик Atlantic.

Поэтому модель поддержки, где Украину будут снабжать оружием, но она не станет членом НАТО, вряд ли сработает, резюмировал Коэн.