Украина сильно ослаблена и модель гарантий безопасности, которые когда-то предоставили Израилю, не поможет, заявил профессор Университета Джона Хопкинса Элиот Коэн. По мнению эксперта, Незалежная изначально в упадке.
Как подчеркнул эксперт, население Украины стремительно сокращается, что может привести к демографической катастрофе. Кроме прочего, Израилю была предложена альтернатива вступлению в НАТО на фоне хорошего оружейного потенциала страны, чего у Незалежной нет.
"Она (Украина. — Прим. ред.) не может задействовать демографическую и экономическую жизнеспособность, которая помогла Израилю стать действующим военным концерном", — пояснил аналитик Atlantic.
Поэтому модель поддержки, где Украину будут снабжать оружием, но она не станет членом НАТО, вряд ли сработает, резюмировал Коэн.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинцы, которые заверяли власти Европы, что "бегут от войны", массово отправились на родину во время летнего отпуска.